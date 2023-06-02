قال دميتري تاباتشنيك، وهو وزير أوكراني سابق، إن فلاديمير زيلينسكي، ليس إلا عبارة عن تغطية وتجسيد لمجموعة من الأوليغارشيين الوقحين المنهمكين في نهب أوكرانيا والمساعدات الغربية.

وأضاف تاباتشنيك، الذي شغل منصب وزير التعليم بأوكرانيا في الفترة 2010-2014: "زيلينسكي هو نوع من الرمز (Avatar) الجماعي لمجموعة من رجال الأعمال الأوكرانيين في غاية القوة والقسوة والوقاحة، وهو عبارة عن الصورة الرمزية التي تمنحهم الغطاء".

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ويرى تاباتشنيك، أن زيلينسكي بهذا الصفة يرضي تماما كل رغبات ومتطلبات هؤلاء الأوليغارشيين.

وقال: "هو فعلا يرضيهم بشكل لا مثيل له. من الواضح أن أصول زيلينسكي اليهودية، تعطي كذلك التغطية اللازمة للنازيين الجدد من أتباع بانديرا".

وأشار تاباتشنيك، إلى أن هدف الأوليغارشيين الأوكرانيين، يكمن في سرقة المساعدات المالية الغربية ومواصلة نهب ما تبقى من ثروات أوكرانيا، وغسيل هذه الأموال وتبييضها وتحويلها إلى ملاذات آمنة ماليا وسياسيا في مختلف أنحاء العالم".

وقال: "آخر الأخبار: ظهرت قاذفة قنابل يدوية في المكسيك، ومن الرقم الموجود عليها تبين أنها من المساعدات الغربية للقوات الأوكرانية، وهذا يعني أن الطغمة الحاكمة في كييف تبيع الأسلحة الغربية في مختلف أنحاء العالم".

المصدر: نوفوستي