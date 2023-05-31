رصد صواريخ "جافيلين" من نماذج وردتها واشنطن لكييف بحوزة رجل عصبات مكسيكي (فيديو)

شوهدت بحوزة مسلح مكسيكي، منظومة صواريخ أمريكية مضادة للدبابات من طراز FGM-148 Javelin، يعتقد أنها من الأسلحة التي سلمتها واشنطن لكييف بكميات كبيرة.

ونشرت صحيفة Milenio يوم الاثنين، مقطع فيديو يعتقد أنه تم تصويره على طريق سريع في ماتاموروس، بولاية تاماوليباس.

وتظهر اللقطات رجلا يرتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار Los Escorpiones، وهي خلية تابعة لـ "عصابة مخدرات الخليج"، ويحمل بندقية هجومية من طراز AK-47 والصاروخ الأمريكي.

وشوهد "جافيلين" آخر مرة في أيدي مسلحين مكسيكيين في عام 2020 خلال مواجهة بين عصابتين. ثم أجرت واشنطن تحقيقا، نتج عنه أن المكسيكيين تلقوا أسلحة عن طريق عضو سابق في الكونغرس من هندوراس.

وزودت واشنطن كييف بعشرات الآلاف من أنظمة جافيلين، والتي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، ظهرت على الفور تقريبا في سوق الأسلحة السوداء. ويشار إلى أنها تباع بسعر 20 إلى 60 ألف دولار أمريكي، والصواريخ لها - مقابل 30 ألف دولار.

المصدر: سبوتنيك