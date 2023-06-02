البنتاغون يتعاقد مع "ستارلينك" لتوفير الاتصالات بالأقمار الصناعية لأوكرانيا

أعلن البنتاغون أن "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" والتي تقدم خدمة الاتصالات بالأقمار الصناعية أصبحت تمتلك الآن عقدا من وزارة الدفاع لبيع خدمات أقمارها لمساعدة أوكرانيا.

وقال البيان: "ما زلنا نعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء العالميين لضمان امتلاك أوكرانيا قدرات فعالة فيما يتعلق بالأقمار الصناعية والاتصالات.. تمثل الاتصالات بالأقمار الصناعية جزءا حيويا من شبكة الاتصالات الأوكرانية بالكامل، وتتعاقد الإدارة مع ستارلينك لتوفير خدمات من هذا النوع".

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وأضاف: "عن طريق التبرعات الخاصة وبموجب عقد منفصل مع وكالة أمريكية للمعونات الخارجية، تزود شركة "سبيس إكس" أوكرانيا وجيشها بخدمة إنترنت "ستارلينك"، وهي شبكة آخذة في التنامي تشمل أكثر من 4000 قمر صناعي في مدار قريب من كوكب الأرض".

ويأتي عقد البنتاغون بمثابة هبة لشركة "سبيس إكس" خاصة بعدما قال إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة في أكتوبر إن الشركة لا تستطيع تحمل تكلفة تزويد أوكرانيا بخدمات ستارلينك لأجل غير مسمى، مضيفا أن التكلفة في الشهر الواحد تقدر بقيمة 20 مليون دولار.

وأفادت "بلومبيرغ" بأن البنتاغون لم يفصح عن شروط العقد "وذلك لأسباب أمنية تشغيلية والطبيعة الحساسة لهذه الأنظمة".

المصدر: وكالات