 
مباشر

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

الفضاء

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق
AFP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf3q

تخطط الصين لتكثيف عمليات إنتاج صواريخ النقل من الفئة المتوسطة Long March 8 لاستخدامها في إطلاق "ردها على ستارلينك"

إقرأ المزيد
الصين تخطط لإرسال مروحية إلى المريخ
الصين تخطط لإرسال مروحية إلى المريخ



وتشير مجلة SpaceNews إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية الصينية من طراز Guowang ستضم 13 قمرا صناعيا، لذلك تعمل الصين على زيادة إنتاج صواريخ النقل من الفئة المتوسطة.

ومن اجل ذلك تجري حاليا عمليات إنشاء منصات إطلاق جديدة في مطار وينتشانغ الفضائي بجزيرة هاينان، وعلى مقربة منه مصانع إنتاج الصواريخ. ومن المتوقع أن تتمكن الصين من إطلاق 50 صاروخا من نوع Long March 8 سنويا.

وتضيف، يرافق هذا زيادة في إنتاج محركات الصواريخ، كما تجري دراسة إمكانية انتاج صواريخ ذات حمولة أكبر من نوع Long March 8 يمكن إطلاقها من منصة بحرية.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا