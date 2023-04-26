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الصين تخطط لإرسال مروحية إلى المريخ

الفضاء

الصين تخطط لإرسال مروحية إلى المريخ
Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
المريخ
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تخطط الصين لإدراج مهمة إرسال طائرة مروحية ضمن بعثة المريخ "Tianwen-3".

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وتشير SpaceNews إلى أن مهمة هذه المروحية ستكون جمع عينات من تربة الكوكب الأحمر وإعادتها إلى الأرض. وقد نوقشت هذه المسألة في المؤتمر الدولي لعلوم الفضاء العميق.

ويذكر أن بعثة "Tianwen-3" تتضمن استخدام صاروخين من طراز Long March 5 سيحملان إلى المريخ مركبتين فضائيتين عام 2030، لجمع 500 غرام من عينات تربة الكوكب ونقلها إلى الأرض.

وسوف تكون وحدة الهبوط قادرة على استقبال الروبوت المتحرك أو المروحية التي ستكون شبيهة بالمسيرة الأمريكية Ingenuity، حيث سبق أن عرضت أكاديمية العلوم الصينية نموذجا أوليا لهذه المروحية عام 2021.

المصدر: لينتا. رو

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