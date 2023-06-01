سيناتور أمريكي يدعو لمقاضاة مدير الـ FBI لرفضه كشف بيانات عن تورط بايدن في رشوة

قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إنه يعد مشروع قانون لمقاضاة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لرفضه كشف بيانات التورط المحتمل للرئيس الأمريكي جو بايدن، في رشوة.

وكتب في تغريدة له على موقع "تويتر": "إنني بصدد صياغة مشروع قانون لمحاسبة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، بتهمة ازدراء الكونغرس... وستصوت اللجنة على هذه المسألة الأسبوع المقبل إذا استمر مكتب التحقيقات في تجاهل طلبي المشروع".

كما أكد أيضا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يشغل منصبا أعلى من الكونغرس، وبالتالي لا يحق له تجاهل طلبات أعضائه، موضحا: "مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس أعلى من الكونغرس".

وطلب أعضاء الكونغرس، في أوائل مايو 2023، بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق برشوة مع شخص أجنبي مزعومة لبايدن خلال توليه منصب نائب الرئيس.

وبذلك، تم إرسال الطلبات ذات الصلة إلى المدعي العام ميريك غارليند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجود الوثائق التي طلبها الكونغرس، وبحسب كومر، رفضت الدائرة تمريرها إلى مجلس النواب، وعرضت بدلا من ذلك السماح للمشرعين بمراجعتها شخصيا في مقر الدائرة.

كما شدد عضو الكونغرس أنه يصر على نقل الوثائق والسماح بمراجعتها، مهددا بخلاف ذلك بتوجيه اتهامات ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة ازدراء الكونغرس.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي