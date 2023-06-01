لجنة الرقابة في الكونغرس تطالب الـ"أف بي آي" بوثائق تدين بايدن بتهم متعلقة بالرشوة

أكد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد وجود وثائق طلبها الكونغرس للتحقيق في رشوة مزعومة لجو بايدن خلال توليه منصب نائب رئيس البلاد.

وقال كومر في بيان له على "تويتر": "اليوم، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي وجود نموذج FD-1023 التي تقول بأن نائب الرئيس آنذاك بايدن متورط في مخطط جنائي للرشوة مع أجنبي".

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ولفت في بيانه إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تقديم الوثائق إلى مجلس النواب، وهو ما يطلبه أعضاء الكونغرس.

وبدلاً من ذلك، اقترح رئيس الجهاز الاستخباراتي السماح للنواب بالاطلاع بشكل شخصي على الوثائق في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

هذا وشدّد كومر على أنه يصر على مسألة تقديم وثائق للمجلس، مهددا، في حال حصول خلاف ذلك، بتوجيه اتهامات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بازدراء الكونغرس.

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يُشار إلى أنه في أوائل مايو 2023، طلب أعضاء الكونغرس بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق برشوة مع شخص أجنبي مزعومة لبايدن خلال توليه منصب نائب الرئيس.

وبذلك، تم إرسال الطلبات ذات الصلة إلى المدعي العام ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي.

وذكرالنواب أن لدى المكتب "معلومات قيّمة ويمكن التحقق منها" أنه "لم يكشف عنها للشعب الأمريكي".

المصدر: نوفوستي