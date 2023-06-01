الكرملين: استخدام الـ "آيفون" في إدارة الرئاسة للأغراض الرسمية محظور

"بعض العاملين في إدارة الرئاسة قد يستخدمون هاتف (آيفون) في أغراضهم الشخصية، إلا أن استخدامه في الأغراض الرسمية غير مقبول ومحظور".

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صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال الإفادة الصحفية له اليوم الخميس، حيث تابع: "بالطبع، الجميع يفهم أن كل هذه الأجهزة شفافة تماما. ولا داعي للخداع. وطبعا، فإن استخدامها للأغراض الرسمية غير مقبول ومحظور".

وأشار بيسكوف إلى أن البعض يواصل استخدام هواتف "آبل" لأغراضهم الشخصية، عدد قليل "قد يصل إلى 20-30% من الموظفين، وحوالي 70-80% يستخدمون أنظمة أندرويد المختلفة". وأضاف أن إمكانية حظر استخدام مثل هذه الهواتف حتى في الأغراض الشخصية ستعتمد على "توصيات الخدمات الخاصة".

المصدر: نوفوستي