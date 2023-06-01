بين الأهداف روس وأجانب.. الأمن الروسي يفضح عملية استخبارات أمريكية استخدمت هواتف "آبل"

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان لها اليوم الخميس أنها كشفت عن عملية للاستخبارات الأمريكية نفذت من خلال برمجيات خبيثة على الأجهزة المحمولة من تصنيع شركة "آبل".

وأوضح أنه "في سياق ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات الروسية، تم تحديد حالات شاذة خاصة فقط بمستخدمي هواتف "آبل" المحمولة وناجمة عن تشغيل برمجيات خبيثة غير معروفة سابقا تستغل نقاط ضعف للبرامج وفرتها الشركة المصنعة.

وحسب البيان، فقد "ثبت إصابة عدة آلاف من أجهزة الهاتف لهذه العلامة التجارية. كما تم اكتشاف حالات إصابة ليس لدى المشتركين المحليين، بل ولأرقام أجنبية ومشتركين يستخدمون بطاقات SIM مسجلة لدى البعثات الدبلوماسية والسفارات في روسيا، بما في ذلك دول حلف الناتو وفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وكذلك إسرائيل وسوريا والصين".

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وقال البيان: "بذلك، فإن المعلومات التي تلقتها الأجهزة المختصة الروسية تشهد على التعاون الوثيق القائم بين شركة "آبل" الأمريكية مع مجتمع الاستخبارات الوطني ولا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكية، وتؤكد أن السياسة المعلنة لضمان خصوصية البيانات الشخصية لمستخدمي "آبل" الأجهزة لا تعكس حقيقة الواقع".

وأشار البيان إلى أن "آبل" تتيح لوكالات المخابرات الأمريكية إمكانية مراقبة كل من يهم أمرهم البيت الأبيض، بل وحتى المواطنين الأمريكيين أنفسهم.

المصدر: "تاس"