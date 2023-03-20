برلماني روسي: لم تصدر تعليمات للنواب بالتخلص من أجهزتهم المحمولة من طراز "آيفون"

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير دجباروف، إن أعضاء مجلس الاتحاد لم يتلقوا أية توصيات بالتخلص من أجهزتهم المحمولة من طراز "آيفون".

وأوضح دجباروف، لوكالة "نوفوستي" الروسية، "أنه لم تصدر تعليمات من هذا القبيل حتى اللحظة، منوها باستعداد للتخلي عن جهاز "آيفون" خاصته إذا اقتضت الحاجة، مشيرا إلى وجود أصناف هواتف أخرى، وبجودة ممتازة".

وأشار دجباروف، إلى أن "النواب يقومون بتسليم هواتفهم المحمولة قبيل دخول اجتماعات المجلس المهمة، لذلك لا حاجة لإجراء كهذا في الوقت الراهن".

وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في وقت سابق، نقلا عن مصادرها، بأنه طلب من موظفي الإدارة الرئاسية الروسية، استبدال هواتفهم المحمولة الأمريكية من طراز "آيفون بحلول الأول من أبريل المقبل، بهواتف ذات أنظمة تشغيل مختلفة.

ووفقا للصحيفة فإن هذا الإجراء يهدف لتوفير أجهزة أكثر أمنا للموظفين الروسي، وكجزء من سياسة التخلي عن التكنولوجيا الأمريكية، كونها أكثر عرضة للقرصنة والتجسس من قبل الخبراء الغربيين مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

وقال أحد المقربين من الإدارة الرئاسية، "إن مسؤولي الكتل السياسية المحلية الإقليمية سيتلقون توصيات مماثلة، هذه الإجراءات عملية، لكن من المهم تحقيق توازن بين أمن المعلومات وإنتاجية الموظفين".

وبحسب المصادر، ينصح الموضفون بشراء هواتف ذكية تحمل أنظمة Android أو نظيراتها الصينية أو Aurora، كونها أكثر أمنا، مشيرا على أن النظام الصيني طور من قبل الشركة الروسية Open Mobile Platform ، وهي شركة تابعة لشركة PJSC Rostelecom.

المصدر: نوفوستي + كوميرسانت