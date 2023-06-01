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مسؤول: قادة استخبارات رابطة الدول المستقلة يتجهون لاتخاذ "قرارات مهمة"

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مسؤول: قادة استخبارات رابطة الدول المستقلة يتجهون لاتخاذ
Sputnik
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توقع الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف أن يتخذ قادة الهيئات الأمنية للدول الأعضاء في الرابطة المجتمعين بمينسك اليوم، قرارات ستساعد في تعزيز الأمن وحماية سيادة دولهم.

جاء ذلك في تصريحات ليبيديف للصحفيين قبل انعقاد اجتماع أعضاء مجلس رؤساء هيئات الأمن والأجهزة المختصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في عاصمة بيلاروس اليوم الجميس.

وقال ليبيديف: "أنا على أمل بأن اجتماع اليوم الذي سينظر في الكثير من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومواجهة التعديات على سيادتنا واستقلالنا، سيتخذ قرارات مهمة من شأنها أن تساعد في تعزيز أمننا وحماية سيادتنا".

وأشار ليبيديف إلى أن تعاون الأجهزة المختصة في إطار رابطة الدول المستقلة يكتسب أهمية خاصة في الوقت الحالي "في ظروف الضغط الفظ والعدواني على جمهورية بيلاروس وروسيا ودول الرابطة الأخرى".

وأضاف: "من المهم للغاية أن نوحد جهودنا لمواجهة هذه التهديدات وهذا الضغط من أجل حماية سيادتنا واستقلال دول الرابطة. نشعر بذلك في جمهورية بيلاروس وفي روسيا. ونلاحظ وقوع هجمات إرهابية وهجمات أخرى، وعمليات تخريب تستهدف النقل بالسكك الحديدية، ومؤسسات إنتاجية".

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وتم تأسيس مجلس رؤساء هيئات الأمن والأجهزة المختصة لرابطة الدول المستقلة في مارس 1997 بهدف التعاون وتنسيق إجراءات الوكالات الأمنية الأجهزة المختصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ذات الطابع الدولي وغير ذلك من المجالات المتفق عليها.

ويترأس المجلس بقرار توافقي لأعضائه، رئيس هيئة الأمن الفدرالي الروسي، وتعقد اجتماعات المجلس حسب الحاجة، ولكن ليس أقل من مرتين في السنة، على أراضي الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بالتناوب.

المصدر: "تاس"

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