بوتين يدعو لاستخدام إمكانات الهيئات الأمنية لرابطة الدول المستقلة لحماية بلدانها

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إنه من المهم استخدام قدرات وإمكانات الهيئات الأمنية المختصة لرابطة الدول المستقلة لحماية بلدانها بشكل موثوق من التهديدات الداخلية والخارجية.

وأشار الرئيس بوتين، في تحيته للمشاركين في اجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات في البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، إلى أنه سيتوجب على المشاركين في الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأمن والسيادة والمصالح الوطنية لبلدان رابطة الدول المستقلة. وسيتم تبادل الخبرات وتحليل الحالي في العالم والمنطقة الأوراسية، ووضع التوقعات للمستقبل.

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وأضاف بوتين: "تتمتع الهيئات والأجهزة، الواقعة تحت رئاستكم بقدرات ميدانية وتحليلية وفنية وشخصية كبيرة. ومن المهم اليوم الاستفادة إلى أقصى حد من هذه الإمكانات القوية لتوفير حماية موثوقة لدولنا، وللرابطة بأكملها من التهديدات الداخلية والخارجية. وبالذات لمكافحة الإرهاب الدولي والتطرف، والجماعات الإجرامية عبر الحدود، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، والجرائم الإلكترونية والاتجار بالمخدرات، والتهريب، والهجرة غير الشرعية. ومن أجل تنفيذ هذه المهام".

وشدد الرئيس بوتين، على وجود طلب كبير حاليا على تنفيذ العمل المنسق والمنهجي في جميع المجالات الرئيسية، وتبادل المعلومات المستمر، والعمليات المشتركة.

المصدر: نوفوستي