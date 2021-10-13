باتروشيف: الناتو يطور قدرات إلكترونية هجومية

قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الناتو يطور بشكل مكثف إمكاناته السيبرانية الهجومية، باستخدام التكنولوجيات الإلكترونية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وأضاف باتروشيف، في افتتاح الاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات الأمن وأجهزة استخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "تعمل دول الناتو كذلك بشكل مكثف، على تطوير قدراتها المعلوماتية الهجومية، بما في ذلك تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مفهوم الدفاع السيبراني الاستباقي، وإنشاء تشكيلات تحالف متخصصة مصممة للقيام بعمليات هجومية عبر الإنترنت".

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وأوضح باتروشيف، أن مثل هذه النشاطات تتطلب من بلدان رابطة الدول المستقلة، الاهتمام والمراقبة المستمرة، وإبداء ردود الفعل المتناسبة في الوقت المطلوب.

المصدر: نوفوستي