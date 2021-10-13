باتروشيف: الإرهابيون باشروا بتشكيل مجموعات سيبرانية

قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، في اجتماع أمني بموسكو، إن الإرهابيين باشروا بتشكيل مجموعات سيبرانية خاصة بهم.

وأشار إلى أن ذلك، يمكن أن يؤدي إلى نشوب نزاعات حادة بين الدول، قد تصل إلى الاشتباكات المسلحة.

وأضاف باتروشيف، في افتتاح الاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات الأمن وأجهزة استخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "يقوم الإرهابيون بالفعل بإنشاء وحدات إلكترونية خاصة بهم. وخلال ذلك، نرى أن الخطر الكبير يكمن في صعوبة تحديد في الوقت المناسب المصدر الحقيقي لأي هجوم سيبراني، وهو ما يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى نزاعات حادة بين الدول تصل إلى الاشتباكات المسلحة".

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وأوضح باتروشيف، أن القيود التي تم فرضها بسبب الوباء في عدد من الدول، حفزت انتقال الإرهابيين والمجرمين إلى استخدام أوسع للبرمجيات وتقنيات الإنترنت المختلفة. ويزيد انتشار مجموعات الهاكرز من مخاطر هجمات الكمبيوتر على مرافق البنية التحتية الحيوية.

المصدر: نوفوستي