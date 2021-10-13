باتروشيف: واشنطن تسعى لقطع علاقات روسيا مع أوكرانيا وإضعافها مع آسيا الوسطى

قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الولايات المتحدة، تحاول قطع العلاقات الاقتصادية والثقافية بين روسيا وأوكرانيا وجورجيا.

وأضاف باتروشيف، في افتتاح الاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات الأمن وأجهزة استخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "يظل مجال رابطة الدول المستقلة، ضمن محور الاهتمام الرئيسي للأمريكيين. ويجري تحفيز فصل أوكرانيا وجورجيا عن روسيا".

وأشار باتروشيف، إلى أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا كبيرة لإضعاف علاقات روسيا مع شركائها في آسيا الوسطى.

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وشدد باتروشيف، على ضرورة تنسيق أنشطة المؤسسات الأمنية المختصة وهيئات حماية القانون، لمواجهة تنفيذ سيناريوهات الثورات الملونة، ولتعزيز الحوار في مجال ضبط وتنظيم أنشطة المنظمات غير الربحية التي تتلقى التمويل من الخارج، وكذلك لتتبع الخطوات الأخرى غير الودية من جانب الدول الغربية وأنشطتها التخريبية على أراضي رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي