باتروشيف: واشنطن زرعت "قنبلة موقوتة" في أفغانستان

قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الولايات المتحدة زرعت "قنبلة موقوتة"، عندما تركت أسلحة في أفغانستان يمكن أن تصل إلى داعش والقاعدة.

وأضاف باتروشيف، في افتتاح الاجتماع السابع عشر لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "زرعت الولايات المتحدة في الواقع قنبلة موقوتة في المنطقة، بما في ذلك عندما تركت لحركة طالبان كمية ضخمة بشكل غير مسبوق، من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة".

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وذكر باتروشيف، أن هذه الأسلحة وخلال الظروف الحالية والوضع الراهن في أفغانستان، يمكن أن تقع بسهولة في أيدي الإرهابيين من داعش أو القاعدة أو من الجماعات الأخرى التي تشكل تحديا خطيرا لدول رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي