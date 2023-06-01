"نيويورك تايمز": قلق أمريكي بالغ من "لكمة روسيا اليمنى"

قال المعلق الأمريكي ستيفن إيرلانجر في مقالة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة قلقة من التهديد المحتمل الذي قد تتعرض له أمريكا من الأسطول الروسي.

وذكر الصحفي في مقالته، أن تغيرات المناخ ستسمح بفتح ممرات شحن جديدة في منطقة القطب الشمالي، مما سيزيد من حدة المنافسة بين البلدان في تلك المنطقة.

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وأضاف الصحفي: "يكمن هذا الخوف، في أن الأسطول الشمالي الروسي الذي تعرض لعملية تحديث وتعزيز، يستطيع المرور عبر المضيق بين غرينلاند وإيسلندا وبريطانيا، وهي خطوة معروفة في الناتو باسم – اللكمة اليمنى الحمراء- يتم خلالها إغلاق الممرات البحرية وقطع الكابلات البحرية تحت المائية، وتهديد الساحل الشرقي الأمريكي بصواريخ مجنحة".

ووفقا للصحفي، يعاني الناتو من نقاط ضعف جدية في الشمال، ولا تزال روسيا قوة قطبية ضخمة تمتلك أسلحة حديثة وقواعد بحرية في المنطقة.

وخلص كاتب المقال إلى أن احتواء وكبح روسيا في القطب الشمالي، أصبح من أهم أولويات حلف الناتو.

في وقت سابق، دعت روسيا والصين إلى الحفاظ على هذه المنطقة كأرض سلام وتعاون بناء.

المصدر: نوفوستي