سلاح البحرية الروسي يحصل على سفينة صاروخية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات الحكومية التي تجرى على سفينة صاروخية جديدة دخلت مراحلها الأخيرة، والاستعدادات جارية لضم هذه السفينة للخدمة في الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة المذكورة: " سفينة ميركوري التي تم تطويرها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380 تخضع حاليا للمرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، وكجزء من هذه المرحلة تم اختبار عمليات إقلاع وهبوط مروحيات Ka-27 على المنصة الموجودة فيها، وفي ظروف مختلفة، كما أجرى الطيارون اختبارات للتحليق بالمروحيات حول السفينة".

وأضاف البيان: "التفاعل بين طياري المروحيات وطاقم السفينة هو أهم عنصر في التدريب القتالي للبحارة والطيارين".

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و"ميركوري" هي خامس سفينة صاروخية يتم تطويرها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380، وبدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2015، وبدأت اختبارت إرسائها عام 2021، ومن المفترض أن يتم تسليمها للجيش قبل نهاية العام الجاري.

يبلغ طول هذه السفينة 100م، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، وجهزت أيضا بمنصات لحمل المروحيات المتعددة الاستخدامات.

المصدر: سلاح روسيا