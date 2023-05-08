 
مباشر

سلاح البحرية الروسي يحصل على سفينة صاروخية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

سلاح البحرية الروسي يحصل على سفينة صاروخية جديدة
Sputnik pavel birkin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v965

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات الحكومية التي تجرى على سفينة صاروخية جديدة دخلت مراحلها الأخيرة، والاستعدادات جارية لضم هذه السفينة للخدمة في الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة المذكورة: " سفينة ميركوري التي تم تطويرها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380  تخضع حاليا للمرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، وكجزء من هذه المرحلة تم اختبار عمليات إقلاع وهبوط مروحيات Ka-27 على المنصة الموجودة فيها، وفي ظروف مختلفة، كما أجرى الطيارون اختبارات للتحليق بالمروحيات حول السفينة".

وأضاف البيان: "التفاعل بين طياري المروحيات وطاقم السفينة هو أهم عنصر في التدريب القتالي للبحارة والطيارين".

إقرأ المزيد
روسيا تنزل إلى المياه غواصة صاروخية جديدة
روسيا تنزل إلى المياه غواصة صاروخية جديدة

و"ميركوري" هي خامس سفينة صاروخية يتم تطويرها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380، وبدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2015، وبدأت اختبارت إرسائها عام 2021، ومن المفترض أن يتم تسليمها للجيش قبل نهاية العام الجاري.

يبلغ طول هذه السفينة 100م، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، وجهزت أيضا بمنصات لحمل المروحيات المتعددة الاستخدامات.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا