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مرتزق بريطاني يقاتل في أوكرانيا منذ أكثر من عام توفي بحادث سير

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مرتزق بريطاني يقاتل في أوكرانيا منذ أكثر من عام توفي بحادث سير
AP
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ذكرت صحيفة ديلي ميل أن مرتزقًا بريطانيًا قاتل إلى جانب كييف منذ فبراير 2022 توفي في حادث سير في أوكرانيا.

جوليان تورن، 36 عاما، من هيكسهام في نورثمبرلاند، مات في حادث هذا الشهر بعد وصوله في فبراير الماضي للمساعدة في تدريب قوات كييف.

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يشار إلى أن القناص البريطاني السابق ثورن قام بتدريب الأوكرانيين على استخدام المعدات العسكرية التي أرسلتها لندن.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن أكثر من 2.5 ألف مرتزق أجنبي يشاركون في أعمال عدائية إلى جانب كييف.

المصدر: ريا نوفوستي.

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