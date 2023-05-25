وسائل إعلام: العثور على جثة مرتزق سويدي في كييف

أكدت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أن المرتزق السويدي دانيال نيستروم، الذي قاتل إلى جانب القوات الأوكرانية تم العثور عليه ميتا في ضواحي كييف، والسبب الدقيق للوفاة غير معروف.

وأوضحت الصحيفة أن: "السويدي دانييل نيستروم، البالغ من العمر ستة وثلاثين عاما، كان يقاتل منذ أكثر من عام، وتم العثور عليه ميتا في كييف، ولا يوجد أي سبب دقيق للوفاة".

يشار إلى أن المرتزق السويدي شارك في الأعمال العدائية في اتجاهات خيرسون ودونيتسك.

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية بشكل متكرر أنه "لن تكون هناك رحمة للمرتزقة (المشاركين إلى جانب القوات الأوكرانية) أينما كانوا".

كما قال فلاديسلاف بيرديشيفسكي، عضو مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك، إن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات كييف لا يعمرون طويلا في المعارك، ويقتلون قبل غيرهم.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي