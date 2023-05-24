برلماني روسي: المرتزقة الأجانب يقتلون قبل غيرهم في أوكرانيا

قال فلاديسلاف بيرديشيفسكي، عضو مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك، إن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات كييف لا يعمرون طويلا في المعارك، ويقتلون قبل غيرهم.

وقال بيرديشيفسكي، تعليقا على إعلانات البحث عن مرتزقة في بريطانيا: "عدد كبير ممن يقاتلون إلى جانب أوكرانيا من المقاتلين المتحمسين والمدفوعين بالايديولوجيا تم قتله 80% منهم . أما المرتزقة ممن لا يملكون خبر عسكرية على الإطلاق، وأمثال هؤلاء موجودون في صفوف الجيش الأوكراني، هؤلاء بشكل عام، لا يعيشون طويلا".

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يذكر أن السياسي الفرنسي رئيس حزب "التجمع الشعبي الجمهوري" فرانسوا أسلينو، نشر سلسلة تغريدات على "تويتر" كشف من خلالها تجنيد أوكرانيا للمرتزقة عبر موقع إلكتروني.

ونشر السياسي الفرنسي صورا للموقع الإلكتروني adzuna، وذكر أن أوكرانيا تجند من خلاله مرتزقة من المغرب العربي والشرق الأوسط، مقابل 23 ألف يورو والجنسية البريطانية أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: ريا نوفوستي