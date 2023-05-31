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"تفاديا لحرب عالمية".. البيت الأبيض يعلن موقفه من هجمات كييف على الأراضي الروسية

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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن تريد تفادي وقوع حرب عالمية ثالثة، وأنّه بناء على ذلك "نعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية".

وردّ كيربي، اليوم الأربعاء، على سؤال للصحفيين حول سبب معارضة الولايات المتحدة للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية قائلا: "كي نتفادى حربا عالمية ثالثة".

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وأعرّب كيربي عن أمله في التوصل إلى فهم مشترك مفاده أن النزاع في أوكرانيا قد تصاعد بالفعل.

وبيّن أن الولايات المتحدة واثقة من أن أوكرانيا لن تستخدم طائرات "إف -16" أمريكية الصنع – التي من المقرّر نقلها إلى الأراضي الروسية – من أجل شن ضربات على الأراضي الروسية.

وتابع في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض: "نعم.. وقد تلقينا تأكيدات من مستويات مختلفة، ليس فقط من الرئيس (فلاديمير زيلينسكي)، وإنما أيضا من قادة عسكريين آخرين رفيعي المستوى في أوكرانيا".

هذا وقد تعرّضت العاصمة الروسية موسكو صباح أمس الثلاثاء، لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيّرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكّنت من تدميرها كلها.

من جهته أكد الكرملين، أن الهجوم الذي تم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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