تشاووش أوغلو يعتذر عن حضور اجتماعات وزراء خارجية دول حلف الناتو في أوسلو

أعلنت وزير الخارجية النرويجية أنيكين خويتفيلت، أن نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو، المنعقد في أوسلو.

ولفتت خويتفيلت، اليوم الأربعاء عشية اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو، أن مسألة انضمام السويد إلى الحلف أحد أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وأضافت: "انضمام السويد إلى حلف الناتو مهم جدا لأمن النرويج، ونرغب أن تصبح عضوا معنا في التحالف ذاته، وقد أثرت هذا الموضوع مرات عديدة خلال لقاءاتي بنظيري التركي مولود تشاووش أوغلو، ولسوء الحظ هو لن يتمكن من حضور اجتماعنا في أوسلو، بسبب تزامنه مع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان التركي".

وألمحت إلى أن السويد امتثلت لجميع المتطلبات، وأنه لا يوجد سبب يجعلها تنتظر أكثر للانضمام إلى الحلف.

ويعقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف الناتو لمدة يومين في الفترة ما بين 31 مايو – 1 يونيو، في أوسلو، لبحث عدد من المواضيع التي تهم الحلف منها الأزمة الأوكرانية، والوضع في كوسوفو، وزيادة الإنفاق العسكري من قبل دول الحلف، والاستعدادات للقمة في فيلنيوس، وانضمام السويد لحلف الناتو.

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المصدر: تاس