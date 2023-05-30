بلينكن: آن الأوان لانضمام السويد إلى حلف الناتو

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن أمله بانضمام السويد إلى حلف الناتو، بالتزامن مع انعقاد قمة فيلنيوس المقررة في شهر يوليو المقبل.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لوليو شمال السويد: "حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد للحلف".

جاء ذلك بعد أيام على إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرافض لانضمام السويد للحلف.

وأكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لوزراء خارجية الحلف أن اتخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى الناتو "ممكن جدا" قبل انعقاد قمة فيلنيوس في يوليو.

وقال ستولتنبرغ في أوسلو عشية اجتماع لوزراء خارجية "الناتو": "لا توجد ضمانات، لكن التوصل إلى حل يسمح بصدور قرار بشأن العضوية الكاملة للسويد بحلول ذلك الموعد هو أمر ممكن جدا".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، بأنه ناقش مسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنهما سيواصلان بحث هذه المسألة الأسبوع المقبل.

المصدر: أ ف ب