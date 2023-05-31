رئيس الوزراء الجورجي: رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو أحد أسباب الصراع

وصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو بأنها أحد الأسباب الرئيسية للصراع الدائر مع روسيا، حسب صحيفة "كفيريس باليترا".

وقال "الجميع يعرف السبب، وأعتقد أن أحد الأسباب كان توسع الناتو والعديد من الأسباب الأخرى، كما أن واحدة من الأسباب كانت إرادة ونية أوكرانيا لتصبح عضوا في الناتو وبناء عليه نرى ونشهد الآن النتائج (نتائج رغبة أوكرانيا)".

إقرأ المزيد

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وأن توجه كييف نحو حلف شمال الأطلسي، هو الذي أصبح أحد أسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، لن تكون أوكرانيا راضية عن أي قرار آخر لقمة الناتو في فيلنيوس المقرر عقدها يومي 11 و 12 يوليو، سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف.

لكن بالمقابل، تعتقد عدد من الدول المتشددة في أوروبا الشرقية أنه من الضروري توضيح أن "أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو" بعد انتهاء الصراع، وتدعو إلى وضع خطة محددة لدخولها. إلا أن دبلوماسيين آخرين من دول الناتو يرون بأنه لا توجد إمكانية لكي تنضم كييف بسرعة إلى الحلف.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" مؤخرا، عن عدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء في "الناتو" بشأن مسألة تحديد موعد زمني لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

بدوره وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، اقتراح ضم أوكرانيا إلى "الناتو" بأنه "خطأ فادح".

المصدر: نوفوستي