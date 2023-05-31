بيسكوف يعلق على مسألة تطبيق الأحكام العرفية في البلاد بعد هجوم المسيرات على موسكو

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على موضوع تطبيق الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو أمس الثلاثاء.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين إن كانت روسيا ستفرض الأحكام العرفية بد هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو: "لم يتم اتخاذ قرارات لفرض الأحكام العرفية في روسيا".

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ودعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أمس الثلاثاء إلى إعلان الأحكام العرفية في روسيا في أعقاب الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو.

وكتب قديروف في حسابه على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "برأيي يجب إعلان الأحكام العرفية في روسيا واستخدام كافة القدرات القتالية اللازمة لمحو هذه الخلية الإرهابية، دون استخدام عبارة "العسكريين الأوكرانيين". منوها بأنه "لا يوجد عسكريون أو سياسيون في أوكرانيا، بل إرهابيون فقط".

من جهته دعا مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بيرغوجين للتعبئة العامة، في تصريحات للصحفييين نشرها عبر حسابه في التلغرام، قائلا: "التعبئة العامة للروس مطلوبة" من أجل إنهاء الصراع سريعا، منوها بأن التدريب على القتال حاليا ضروري للناس لتهيئتهم مستقبلا في حال حدوث أي طارئ.

المصدر: تاس، RT