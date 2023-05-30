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قديروف يدعو لإعلان الأحكام العرفية في روسيا

أخبار روسيا

قديروف يدعو لإعلان الأحكام العرفية في روسيا
Sputnik TATYANA BARYBINA
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دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى إعلان الأحكام العرفية في روسيا في أعقاب الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو.

وكتب قديروف في حسابه على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "برأيي يجب إعلان الأحكام العرفية في روسيا واستخدام كافة القدرات القتالية اللازمة لمحو هذه الخلية الإرهابية، دون استخدام عبارة "العسكريين الأوكرانيين".

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وأضاف: "لا يوجد عسكريون أو سياسيون في أوكرانيا، بل إرهابيون فقط".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا نفذت هجوما بالطائرات المسيرة على مواقع في موسكو، يوم الثلاثاء 30 مايو.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة في مقاطعة موسكو، وانحرفت 3 طائرات أخرى عن مسارها بسبب التشويش الالكتروني.

ووصفت موسكو الهجوم بأنه "عملية إرهابية" وتم فتح التحقيق في ملابساته.

المصدر: نوفوستي

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