بوتين: الهجوم الإرهابي بالمسيرات على موسكو رد على تدميرنا مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن هجوم المسيرات الأوكراني على المنشآت المدينة الروسية صباح اليوم، هو رد على تدمير القوات الروسية لمقر الاستخبارات الأوكرانية قبل يومين.

وقال الرئيس: "تحدثنا بالفعل عن إمكانية ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية، والتي تشمل بطبيعة الحال مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية، الذي استهدف من قبل قواتنا قبل يومين أو ثلاثة".

وأوضح الرئيس بوتين، أن قوات كييف عاجزة عن ضرب الأهداف العسكرية الروسية، لذلك تلجأ لحيل دنيئة، ربما لترهيب الشعب الروسي، وذلك من خلال ضرب الأهداف المدنية.

وأكد الرئيس أن هذا الهجوم دليل واضح على النشاط الإرهابي الذي تمارسه سلطات كييف.

وأضاف أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية في العاصمة موسكو، عملت بشكل طبيعي خلال هجمة المسيرات الأوكرانية، وتمكنت من إسقاطها جميعا.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم، عن استنكارها لمحاولات القوات الأوكرانية شن هجمات إرهابية ضد روسيا، وأكدت أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي حاولت كييف تنفيذها باستخدام طائرات بدون طيار ضد مناطق في موسكو وضواحيها، موجهة حصريا ضد السكان المدنيين من أجل بث الذعر.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إلى أن "نظام كييف حاول صباح اليوم (الثلاثاء) شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

المصدر: RT