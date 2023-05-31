شرطة كييف تعتقل 9 مواطنين قاموا بتصوير عمل أنظمة الدفاع الجوي

أفادت شرطة العاصمة الأوكرانية كييف بأن 9 أشخاص كانوا يصورون عمل أنظمة الدفاع الجوي وينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي تم اعتقالهم وتسليمهم إلى إدارة أمن الدولة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية الأوكرانية جاء فيه: "كشف ضباط شرطة العاصمة عن 9 مواطنين آخرين نشروا مقاطع فيديو لعمليات الدفاع الجوي على مواقع التواصل الاجتماعي.. وكان الجناة 7 سيدات ورجلين تتراوح أعمارهم بين 23 و49 عاما. ومن خلال أنشطتهم، تمكنوا من الكشف عن تفاصيل الدفاع الجوي".

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ووفقا للوزارة، فقد تم نقلهم جميعا إلى أقسام الشرطة، حيث قدموا توضيحات، ثم تم تسليمهم إلى ضباط إدارة أمن الدولة.

وكان مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك قد أشار في وقت سابق إلى عدم جواز نشر عملية ونتائج عمل قوات الدفاع الجوي في ظروف الحرب، فيما قال نائب البرلمان الأوكراني مكسيم بوزانسكي إن اللجنة الأوكرانية المعنية بإنفاذ القانون ستنظر في معاقبة مثل هذه الأنشطة.

وسبق أن دعت السلطات الأوكرانية مواطني البلاد إلى عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توضح عمليات ونتائج أعمال الدفاع الجوي على الإنترنت، حيث من الممكن أن تكشف مواقع أنظمة الدفاع الجوي ذات الصلة.

المصدر: نوفوستي