عمدة كراسنودار يعلن عن حريق بمصفاة نفط ويرجح وقوع هجوم بطائرة مسيرة (فيديو)

قال عمدة مقاطعة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" لتكرير النفط، ورحج أن يكون السبب وراء ذلك هجوم بطائرة مسيرة.

وقال عمدة كراسنودار في قناته على "تيليغرام"، اليوم الأربعاء، إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسك"، في إحدى وحدات ضخ المازوت، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة بدون طيار هي السبب في الحادث.

وأكد أن فرق الإطفاء وأجهزة الطوارئ وصلت إلى المكان بسرعة، وتعمل على إخماد الحريق.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته 100 متر مربع، ولم تقع أي إصابات.

المصدر: RT