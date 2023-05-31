"تلغراف": مقاتلات "F-16" الموعودة لن تؤثر بفعالية على الهجوم الأوكراني المضاد

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إنه من غير المرجح أن تؤثر مقاتلات "F-16" التي وعد بها الغرب أوكرانيا على الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف.

وبحسب الصحيفة، "سيستغرق تدريب الطيارين، وفقا لبعض التقديرات، أربعة أشهر على الأقل، وعلى الرغم من أن بعض التوقعات تشير إلى مزيد من الوقت. سيحتاجون أيضا إلى الميكانيكية اللازمة ودعم أرضي ولوجستيات.. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن تلعب مقاتلا F-16 دورا في الهجوم المضاد الوشيك".

ولفتت الصحيفة بأن الأمر أيضا سيستغرق عدة أشهر لتسليم تلك المقاتلات إلى أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أكدت الصحيفة في مقالها، أن الخبراء يبدون شكوكا حول مدى ملاءمة إرسال مقاتلات أمريكية إلى كييف، لأن مقاتلات "F-16" على وجه الخصوص "لن تمنح الأوكرانيين تفوقا جويا في حد ذاته".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 21 مايو، خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في هيروشيما أن الغرب سيبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16". في الوقت نفسه صرح مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، بأن واشنطن ستناقش مع الدول الحليفة من سينقل تلك الطائرات إلى كييف، وأشار بأنه وفقا للإدارة الأمريكية، لم يتم تضمين تلك المقاتلات في قائمة المساعدات ذات الأولوية للغرب استعدادا لشن كييف هجومها المضاد.

المصدر: نوفوستي