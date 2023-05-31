مقتل أربعة مدنيين في قصف أوكراني لمزرعة دواجن في جمهورية لوغانسك الشعبية (صور)

أفادت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية بمقتل 4 مدنيين وجرح آخرين نتيجة قصف أوكراني لمزرعة دواجن في قرية كارباتي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC): "في ليلة الأربعاء، قصفت القوات الأوكرانية مزرعة دواجن في قرية كارباتي في جمهورية لوغانسك الشعبية ووفقا للمعلومات الأولية، قتل أربعة عمال بناء، وأصيب 16 شخصا".

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وتواصل القوات الأوكرانية استهداف وقصف المناطق المدنية والبنى التحتية بشكل يومي ومكثف لأراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

المصدر: نوفوستي