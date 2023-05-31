غروسي: وكالة لطاقة الذرية تراقب استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد ومستعدة لدراسة عواقبها

صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بأن ذخائر اليورانيوم المستنفد لا تشكل أي مخاطر إشعاعية فورية.

وقال غروسي: "من المهم أن نفهم أنه على عكس ما يمكن أن يحدث في زابوروجيه، فإن هذا لا يخلق حالة طوارئ إشعاعية فورية. هذا خطر ذو طبيعة مختلفة". وأشار إلى أن الوكالة تراقب الوضع وهي مستعدة لدراسة عواقب استخدام مثل هذه المقذوفات، إذا طلب ذلك.

وفي نهاية أبريل، أكد وكيل وزارة الدفاع البريطاني جيمس هيبي، في رد مكتوب على أسئلة من النائب كيني ماكاسكيل، من حزب "ألبا" الإسكتلندي، أن المملكة المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا آلاف القذائف لدبابات "تشالنجر 2"، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد. وأضاف في الوقت نفسه أن لندن لا تراقب استخدامها وليس عليها أي التزام بالقضاء على عواقب استخدامها بعد انتهاء النزاع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "الذين سيستخدمون بشكل مباشر" ذخائر اليورانيوم المستنفد يجب أن يفهموا أنهم سوف يتسببون بـ "ضرر لا يمكن إصلاحه" لأنفسهم ولمواطنيهم، وسيتعين عليهم تحمل المسؤولية عن ذلك.

المصدر: تاس