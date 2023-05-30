نائب جمهوري يحذر ماكارثي من فقدان منصبه بعد الاتفاق حول سقف الدين

حذر العضو في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مات غايتز، رئيس المجلس كيفين ماكارثي من تحرك محتمل لفصله من منصبه بعد الاتفاق مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن سقف الدين.

وقال غايتز في حديث لموقع "نيوزماكس"، يوم الثلاثاء: "إذا كانت أغلبية الجمهوريين ضد التشريع وإذا استخدم الديمقراطيون لتمريره، فهذا فورا سيكون انتهاكا للصفقة التي كانت لدينا مع ماكارثي والتي سمحت له بالصعود إلى رئاسة المجلس، وهذا سيؤدي إلى تحرك فوري لفصله".

وأضاف النائب: "أعتقد أن ماكارثي يعرف ذلك، ولذلك يبذل جهودا كثيرة للحصول على 120 أو 150 أو 160 صوتا. ويحاول العديد منا، الذين لا يؤيدون التشريع، الإشارة إلى أن معظم التغييرات تعتبر تجميلية بطبيعتها".

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وأعلن نحو 25 نائبا عن الحزب الجمهوري من أصل الـ 222 جمهوريا في المجلس، أنهم لن يؤيدوا الصفقة التي توصل إليها رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن رفع سقف الديون لتفادي التخلف عن السداد.

من جهته، تحدث ماكارثي يوم الأحد، أنه غير قلق إزاء فقدان منصبه كرئيس مجلس النواب بعد رفض بعض الجمهوريين لصفقته مع بايدن.

المصدر: "ذي هيل"