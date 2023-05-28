"سأتصل بمكارثي".. بايدن يؤكد زوال العقبات أمام إقرار رفع سقف الدين العام

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا توجد "عقبات" في مسألة رفع سقف الدين العام بهدف منع التخلف عن السداد في البلاد، وقال في رده على سؤال للصحفيين، اليوم الأحد، في البيت الأبيض: "لا"

كما أكد بايدن عزمه التحدث مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو)، وقال: "سأتصل بمكارثي في ​​الساعة الثالثة للتأكد من وضع حل نهائي للقضية".

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يُشار إلى أن مكارثي صرّح في وقت سابق أنه سيتم إصدار تقرير بهذا الخصوص وهو مكوّن من 150 صفحة وذلك بعد وقت قصير من هذه المكالمة المرتقبة.

كما سيصوّت مجلس النواب الأمريكي على هذه المبادرة يوم الأربعاء 31 مايو. وبعد ذلك يجب أن يوافق مجلس الشيوخ على الوثيقة المطروحة، ثم سيتم إرسالها إلى رئيس البلاد كي يتم التوقيع عليها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت يوم أمس أن ممثلي الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونغرس من الجمهوريين ناقشوا رفع سقف الدين العام حتى 2025.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الأطراف تتفاوض أيضا على زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق على المحاربين القدامى.

ولفتت إلى أنه على الرغم من حقيقة أن البيت الأبيض قدّم تنازلات بشأن متطلبات الجمهوريين حول الإنفاق، فإن أعضاء الكونغرس "ما زالوا يخسرون أكثر مما جنوه" في العديد من القضايا الداخلية.

المصدر: تاس