السيناتور الأمريكي غراهام: زيلينسكي أطلعني على خطط الهجوم المضاد
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidentia
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قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومساعديه قدموا له تفاصيل خطط هجوم كييف المضاد المرتقب.
وفي حديثه مع موقع "بوليتيكو"، زعم غراهام أن الجانب الأوكراني قدم له خلال زيارته الأخيرة لكييف "تحليلاً مفصلاً" لخطط أوكرانيا العسكرية، مضيفا أن الأيام المقبلة "ستشهد عرضا رائعا إلى حد ما لقوة الأوكرانيين".
ووفقا للسيناتور، تجري كييف بالفعل عمليات لتهيئة الظروف لهجوم مضاد. وفي رأيه، يجب أن يركز النظام الأوكراني في البداية على "استرجاع بعض المواقع المهمة استراتيجيًا".
المصدر: "تاس"