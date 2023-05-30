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الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لتجنب المخاطر على المواقع النووية

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الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لتجنب المخاطر على المواقع النووية
Globallookpress Xie E/XinHua
نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ
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دعت الصين روسيا وأوكرانيا إلى تجنب أي أعمال من شأنها أن تهدد المواقع النووية.

وقال نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندعو الأطراف المعنية للالتزام بروح الإنسانية والعلم والتفكير السليم والتعاون، والتمسك الصارم باتفاقية الأمن النووي وغيرها من الوثائق القانونية الدولية ذات الشأن".

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ودعا إلى "تجنب أي أعمال من شأنها أن تمثل خطرا على أي مواقع نووية، وبذل قصارى الجهود لتفادي مثل هذه الحوادث".

وجاء ذلك خلال جلسة، قدم خلالها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي مبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه الذرية.

ودعا المدير العام طرفي النزاع في أوكرانيا للامتناع عن استهداف المحطة وعدم استخدامها لنشر معدات عسكرية وتخزين الذخيرة فيها، وحماية كافة المكونات الضرورية للعمل الآمن للمحطة.

المصدر: نوفوستي

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