"الذرية الدولية" تؤكد مراقبتها لاستخدام المواد النووية في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة تمارس الرقابة في جميع أنحاء أوكرانيا وتضمن عدم استخدام المواد النووية لأغراض عسكرية.

جاء ذلك في تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عرض فيه مبادئ ضمان سلامة محطة زابوروجيه.

وقال غروسي في الاجتماع: "بالإضافة إلى عملنا في مجال الأمن النووي، نواصل أيضا أنشطتنا الحيوية للتحقق من الضمانات في جميع أنحاء أوكرانيا، ونضمن عدم تسرب المواد النووية لأغراض عسكرية".

وأشار بأن "الوضع مع السلامة النووية والمادية في محطة زابوروجيه لا يزال هشا وخطيرا للغاية".

كما أوضح أنه "في الآونة الأخيرة تم فصل المحطة عن مصدر الطاقة الخارجي سبع مرات، وتحويلها إلى مولدات احتياطية".

وأكد أن "حقيقة عدم وقوع حوادث نووية في محطة زابوروجيه حتى الآن، أمر فيه كثير من الحظ، لكن الحظ قد يتلاشى يوما ما، وسيكون لحادث نووي أو إشعاعي عواقب وخيمة على سكان البلدان المجاورة".

كما شدد على "ضرورة ضمان سلامة خطوط إمداد الطاقة الخارجية في المحطة وضمان الامتثال لمبادئ الحماية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مطالبا أعضاء مجلس الأمن الدولي بدعمها.

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المصدر: تاس