قوات كييف تحاول مهاجمة محطة زابوروجيه النووية بطائرة مسيّرة

أعلن المتحدث باسم سلطات مقاطعة زابوروجيه الروسية، عن محاولة القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم على محطة زابوروجيه للطاقة النووية باستخدام طائرة مسيّرة انتحارية.

وقال المتحدث، إن الحادث وقع صباح يوم الأحد، وبفضل أنظمة الحرب الإلكترونية، تم إسقاط الطائرة المسيرة، قبل وصولها إلى نطاق المحطة بنحو 500 متر.

وأوضحت سلطات المقاطعة، أنه "بعد فحص المسيّرة، تم نزع فتيل الذخيرة التي كانت تحملها، وهي عبارة عن قنبلة حرارية تنشط نتيجة ملامسة الهدف أو من وحدة تحكم المشغل". مضيفا، أن كييف شنت الهجوم بعد بيانها الخاص حول الخطر المزعوم على محطة الطاقة، والذي ينبغي اعتباره استفزازا.

وتقع محطة زابوروجيه النووية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، حيث تمتلك ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات.

وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة الطاقة النووية المتاخمة للمدينة بانتظام. وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أن نظام كييف يسعى بالتالي إلى خلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية.

وبدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا، الحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي