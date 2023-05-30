ترامب يتمنى يوم "ذكرى سعيد" للذين يعملون على وقف تهديدات "المجانين"

تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "يوم ذكرى" سعيد للذين قدموا التضحيات وللذين "يوقفون تهديدات الإرهابيين وغير الأسوياء والبلطجية المجانين الذين يعملون لتدمير بلدنا".

وفي منشور عبر منصة Truth Social، قال ترامب: "أتمنى يوم ذكرى سعيد لأولئك الذين قدموا أقصى التضحيات من أجل أمتنا وكذلك لأولئك الذين يوقفون تهديدات الإرهابيين وغير الأسوياء والبلطجية المجانين الذين يعملون بشكل محموم من الداخل لقلب وتدمير أمتنا التي كانت عظيمة في يوم من الأيام".

وحذر من أن الأمة "لم تكن في خطر أكبر مما هي عليه الآن"، وحث أنصاره على مساعدته "لوقف الشيوعيين والماركسيين والخنازير الفاشيين عند كل منعطف، لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

المصدر: The Hill