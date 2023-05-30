بايدن ينسى طريقة تحية العلم في "يوم الذكرى"! (فيديو)

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في "يوم الذكرى" لتكريم "أولئك الذين ماتوا حتى تعيش الأمة"، وكالعادة لم يخل ظهوره من بعض المواقف المثيرة للسخرية.

إقرأ المزيد

وظهر بايدن صحبة نائبته كامالا هاريس ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث كان يمشي بطريقة غريبة، ثم وقفوا لتحية العلم والاستماع للنشيد الوطني، لكن بايدن أخطأ في التحية، وعوض أن يضع يده على صدره مثل البقية وضعها على رأسه.

وشارك بايدن في مراسم إحياء يوم الذكرى بزيارة مقبرة أرلينغتون الوطنية، ووضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

على إثر ذلك، أشاد في كلمته بتضحيات أجيال من الجنود الذين لقوا حتفهم من أجل بلادهم، لافتا إلى أنهم "ماتوا لكي تحيا أمتنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "في يوم الذكرى نكرم من قدموا التضحية الأسمى من أجل بلادنا"، مشيرا إلى أهمية تجديد الالتزام تجاه أفراد الجيش الأمريكي الذين فقدوا أرواحهم.

ويعد يوم الذكرى عطلة رسمية فيدرالية في أمريكا منذ عام 1971.

Biden on Memorial Day: Confusion, yawning and not knowing how to salute. pic.twitter.com/1OWapR6zln — Tim Young (@TimRunsHisMouth) May 29, 2023

المصدر: RT