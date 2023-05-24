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بايدن يثير السخرية بتصريح حول إنقاذ بيلوسي للاقتصاد خلال "الكساد الكبير" (فيديو)

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير، الذي بدأ عام 1929، وهي لم تكن ولدت بعد.

وخلال احتفال تكريمي للنساء الديمقراطيات، قال بايدن: "... بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير. تمرير قانون الرعاية الميسرة. منذ أن توليت منصبي، قادت المعركة لمساعدتنا في تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، وقانون البنية التحتية للحزبين، وقانون خفض التضخم. دافعت عن الديمقراطية في أعقاب السادس من يناير".

وقد سخر مغردون على "تويتر" من تصريح بايدن، فبيلوسي ولدت في مارس 1940، و"الكساد الكبير" انتهى عام 1941، أي أن بيلوسي كانت تبلغ حينها من العمر عاما واحدا!

وكتب مغرد: "حكومة الولايات المتحدة تكذب كل الوقت. ليس لديهم سيطرة على الواقع".

وقال آخر ساخرا: ".. التي لم تكن ولدت بعد".

وكتب أحدهم: "كنا نشك دائما في أنها كانت تمشي وهي ميتة، ونحن نعلم الآن".

المصدر: RT

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