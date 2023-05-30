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عقب رفض الصين لقاء وزير الدفاع الأمريكي.. بكين: على واشنطن إظهار صدقها

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عقب رفض الصين لقاء وزير الدفاع الأمريكي.. بكين: على واشنطن إظهار صدقها
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن على الجانب الأمريكي إظهار الصدق واتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف اللازمة للحوار بين الجيشين الصيني والأمريكي.

وأضافت المتحدثة في بيان: "يجب على الجانب الأمريكي إظهار الصدق (حسن النية) واتخاذ خطوات عملية لتهيئة الظروف اللازمة للحوار والتفاعل بين جيشي البلدين".

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ولم تؤكد ماو نينغ بشكل مباشر أن الصين أبلغت الولايات المتحدة رسميا برفض عقد الاجتماع، كما أنها لم تجب على سؤال حول الدور المحتمل للعقوبات الأمريكية ضد وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو في هذا الشأن.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن الصين أبلغت الولايات المتحدة رسميا برفضها عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع على هامش منتدى شانغريلا للأمن الإقليمي المرتقب في سنغافورة.

المصدر: نوفوستي

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