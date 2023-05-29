البنتاغون يعلق على رفض الصين تلبية دعوة لاجتماع بين وزيري دفاع البلدين

علقت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين على رفض بكين تلبية دعوة وجّهتها واشنطن لعقد لقاء في سنغافورة بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن ولي شانغفو.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال بات رايدر، أن "عدم وجود رغبة لدى جمهورية الصين الشعبية بالانخراط في محادثات عسكرية هادفة أمر مقلق (لكنه) لن يضعف التزام (وزارة الدفاع) السعي لفتح خطوط التواصل مع جيش التحرير الشعبي".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت أن الصين رفضت اقتراح واشنطن بعقد اجتماع لوزيري دفاع الصين والولايات المتحدة على هامش منتدى سنغافورة الأمني هذا الأسبوع.

يذكر أن منتدى الأمن الدولي لحوار "شانغريلا" سيعقد في الفترة من 2 إلى 4 يونيو بسنغافورة.

المصدر: "أ ف ب" + "تاس"