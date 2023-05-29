بكين ترفض اقتراح واشنطن بعقد اجتماع بين وزيري الدفاع الصيني والأمريكي على هامش منتدى سنغافورة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين رفضت اقتراح واشنطن بعقد اجتماع لوزيري دفاع الصين والولايات المتحدة على هامش منتدى سنغافورة الأمني هذا الأسبوع.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" نقلا عن الخدمة الصحفية للبنتاغون: "رفضت الصين اقتراح واشنطن بعقد اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، على هامش منتدى سنغافورة الأمني في أوائل يونيو".

وأشار مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، في وقت سابق، بعدم رد بكين على اقتراح واشنطن لعقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني في منتدى سنغافورة.

وأضاف: " نحن على علم بالتصريحات الصينية بشأن حقيقة أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، يخضع لعقوبات.. ليس هناك شك في أن ذلك لا يؤثر على المقابلة، والعقوبات ضد وزير الدفاع الصيني ليست عقبة أمام لقاء نظيره الأمريكي ".

يذكر أن منتدى الأمن الدولي لحوار "شانغريلا" سيعقد في الفترة من 2 إلى 4 يونيو بسنغافورة.

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المصدر: تاس