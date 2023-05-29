مقتل عنصر متقاعد سابق في الاستخبارات الإسرائيلية جراء انقلاب مركب سياحي بشمال إيطاليا

كشفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، عن مقتل عنصر متقاعد سابق في الاستخبارات الإسرائيلية، جراء انقلاب مركب سياحي بعد هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا.

وذكرت أن القارب كان على متنه عناصر استخبارات إيطاليين وإسرائيليين.

وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترا مساء الأحد، قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة بعد هبوب عاصفة قوية.

وذكرت عناصر الإطفاء بالمنطقة: "عثر على جثث أربعة أشخاص"، كما كشفت أجهزة الأمن الإيطالية عن وقوع الحادث مساء 28 مايو.

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المصدر: وكالات