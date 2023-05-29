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إيطاليا.. مصرع 4 أشخاص بانقلاب قارب سياحي

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إيطاليا.. مصرع 4 أشخاص بانقلاب قارب سياحي
Globallookpress
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لقي أربعة أشخاص حتفهم بعد انقلاب قارب يقل سائحين في بحيرة ماجوري الإيطالية، يوم أمس الأحد، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي مفقودين.

وأوضحت وكالة "انسا" أن قاربا سياحيا، على متنه نحو 24 شخصا (من جنسيات مختلفة من بينها إيطالية وألمانية وبريطانية)، انقلب مساء أمس الأحد بسبب هبوب رياح بصورة مفاجئة، وقد تم إنقاذ 20 شخصا.

ووفقا لرئيس منطقة لومباردي، أتيليو فونتانا، فإن عاصفة قوية أدت إلى وقوع الحادث، مبينا أن السائحين استأجروا المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 16 مترا.

وقالت فرقة الإطفاء في البداية، إنه تم انتشال ثلاث جثث، عقب انقلاب قارب في الطرف الجنوبي من البحيرة بالقرب من بلدة ليسانزا، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال غرب ميلانو.

وفي وقت لاحق ذكرت أنه تم العثور على الجثة الرابعة على عمق 16 مترا بالقرب من حطام القارب، مضيفة أنه لا يعتقد أن هناك أشخاصا مفقودين آخرين.

المصدر: وكالات

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