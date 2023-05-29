البرلمان الأوكراني يقر مشروع عقوبات ضد إيران

أقر النواب الأوكرانيون اليوم الاثنين مشروع عقوبات على إيران، المتهمة من قبل كييف بتزويد موسكو بأسلحة تستخدمها في عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.

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وقال البرلمان الأوكراني على موقعه إن "هذا القرار يوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مجمل العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طرح على البرلمان مشروع قرار بشأن فرض عقوبات على جمهورية إيران الإسلامية لمدة 50 عاما، بذريعة إمداد طهران لروسيا بالأسلحة.

ويقترح القرار حظر العلاقات التجارية ونقل المواطنين والبضائع والاستثمارات في الاقتصاد الإيراني وسحب ودائع واستثمارات الشركات الإيرانية والمواطنين من أوكرانيا، كما يحظر نقل التكنولوجيا وأي ملكية فكرية.

المصدر: "أ ف ب"