رئييس البرلمان الجورجي يضع سيناريو افتراضيا يحاكي اندلاع صراع مسلح بين روسيا وبلاده

قال رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، إنه في حال اندلاع نزاع مسلح بين جورجيا وروسيا، كما هو الحال في أوكرانيا، فإن الصراع سيدور حصرا بين البلدين.

وأوضح بابواشفيلي في حديث لصحيفة kvirispalitra، "في حال اندلع صراع افتراضي بين روسيا وجورجيا، سنكون وحدنا، تماما كما يحدث مع أوكرانيا الآن، فلا أحد يقاتل نيابة عن الشعب الأوكراني، وهذا ما قد يحصل لنا أيضا".

وأضاف: "وفي ظل تطور الأوضاع الحالية، ومحاولة الغرب إضعاف واستنزاف روسيا، سيتم تزويدنا بالأسلحة فقط لمحاولة تنفيذ هدفهم، كما هو الحال مع أوكرانيا الآن".

وشدد على أن أولوية جورجيا الحفاظ على بيئة سلمية وتطوير المؤشرات الاقتصادية، بعيدا عن الصراعات والنزاعات الدولية.

وأكد أن رفض جورجيا المشاركة في العقوبات الغربية ضد روسيا جزء من "عقيدتها السياسية المتسامحة".

وحذر بابواشفيلي، في وقت سابق من أن تطبيق جورجيا نظام التأشيرات للروس سيستدعي إجراءات جوابية من روسيا، وسيلحق أضرارا جسيمة باقتصاد جورجيا وأمنها.

ولم يستبعد المسؤول الجورجي أن تؤدي دعوات المعارضة لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد روسيا "إلى مواجهة عسكرية مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "على عكس الدول الأخرى، لا تتمتع جورجيا اليوم بضمانات أمنية من الغرب".

المصدر: نوفوستي