رئيس البرلمان الجورجي: الانضمام للعقوبات ضد روسيا سيضرّ باقتصاد بلادنا وأمنها

حذر رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، من أن تطبيق بلاده نظام التأشيرات للروس سيستدعي إجراءات جوابية من روسيا، وسيلحق أضرارا جسيمة باقتصاد جورجيا وأمنها.

وقال بابواشفيلي للصحفيين، يوم الاثنين، إن "أي إجراء يتعلق بإدخال التأشيرات وحظر الرحلات الجوية وإغلاق الحدود هو عقوبة، ويعني أن البلاد تصعد مع روسيا. عندما تفرض عقوبات، بالطبع، يجب على المرء أن يتوقع أن تكون هناك إجراءات انتقامية، ونتيجة لذلك، سيتم خلق تهديد لأمن واقتصاد بلدنا".

ولم يستبعد المسؤول الجورجي أن تؤدي دعوات المعارضة لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد روسيا "إلى مواجهة عسكرية مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "على عكس الدول الأخرى، لا تتمتع جورجيا اليوم بضمانات أمنية من الغرب".

وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 مايو، المرسوم الصادر في 21 يونيو 2019، بشأن حظر الرحلات الجوية من روسيا إلى جورجيا.

وفي 15 مايو، أصدرت سلطات الطيران في جورجيا تصريحا لشركة الطيران الروسية "أزيموت" لتسيير رحلات جوية إلى البلاد، وكانت الرحلة الأولى في 19 مايو. وفي 20 مايو، استأنفت الخطوط الجوية الجورجية رحلاتها، واعتبارا من 2 يونيو، تخطط شركة Red Wings لتسيير الرحلات الجوية.

المصدر: إنترفاكس